Советско-американского ученого Игоря Ефимова* внесли в реестр иноагентов.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Советско-американский ученый Игорь Ефимов* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста России.
"Восьмого мая 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... И. Р. Ефимов*", - говорится на сайте ведомства.
Игорь Рудольфович Ефимов*, по версии Минюста, участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Также министерство добавляет, что Ефимов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО на Украине, а также взаимодействовал с нежелательными в РФ организациями. Проживает за пределами Российской Федерации.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
