ПВО уничтожила 4385 украинских беспилотников и 18 снарядов HIMARS за неделю - РИА Новости, 08.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 08.05.2026 (обновлено: 12:22 08.05.2026)
ПВО уничтожила 4385 украинских беспилотников и 18 снарядов HIMARS за неделю

Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за неделю уничтожили 4385 беспилотников.
  • Также были уничтожены 18 реактивных снарядов HIMARS, 44 управляемые авиабомбы, 6 крылатых ракет "Фламинго" и 6 управляемых ракет "Нептун".
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Силы ПВО за неделю уничтожили 4385 беспилотников, 44 авиационных бомб, 18 реактивных снарядов HIMARS, шесть крылатых ракет "Фламинго" и шесть управляемых ракет "Нептун", сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 4385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции ликвидированы: 671 самолет, 284 вертолета, 144279 беспилотных летательных аппаратов, 659 зенитных ракетных комплексов, 29225 танков и других боевых бронированных машин, 1717 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34830 орудий полевой артиллерии и минометов, 61124 единицы специальной военной автомобильной техники
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
