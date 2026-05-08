За время перемирия ПВО сбила 396 украинских средств воздушного нападения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За время перемирия российские средства ПВО сбили 396 украинских средств воздушного нападения.
- Среди сбитых средств — 390 беспилотных летательных аппаратов и 6 ракет «Нептун».
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны с момента действия перемирия сбили 396 украинских средств воздушного нападения, в том числе шесть ракет "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.
Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.
"С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности "Нептун", - говорится в сообщении.
