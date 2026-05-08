Отношения России и Белоруссии более глубокие, чем с ЕАЭС, заявил Путин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и Белоруссией по некоторым направлениям более глубокие, чем с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Ожидается, что президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и другие вопросы. Белорусский лидер также примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Российский лидер в ходе своего выступления отметил хорошие тенденции в российской экономике.
"Они, как правило, отражаются и на наших партнерах по Евразийскому союзу. Ну а и тем более на наших отношениях с Белоруссией, поскольку у нас даже более глубокие отношения, чем с ЕврАзЭС по некоторым направлениям", - сказал Путин во время встречи.
Путин оценил отношения России и Белоруссии
Вчера, 21:41