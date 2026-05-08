Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Белоруссии более глубокие, чем с ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 08.05.2026
Отношения России и Белоруссии более глубокие, чем с ЕАЭС, заявил Путин

Путин: отношения РФ и Белоруссии по ряду вопросов более глубокие, чем с ЕАЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Белоруссией по некоторым направлениям более глубокие, чем с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
  • Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле.
  • Российский лидер отметил хорошие тенденции в российской экономике.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и Белоруссией по некоторым направлениям более глубокие, чем с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Ожидается, что президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и другие вопросы. Белорусский лидер также примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Российский лидер в ходе своего выступления отметил хорошие тенденции в российской экономике.
"Они, как правило, отражаются и на наших партнерах по Евразийскому союзу. Ну а и тем более на наших отношениях с Белоруссией, поскольку у нас даже более глубокие отношения, чем с ЕврАзЭС по некоторым направлениям", - сказал Путин во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин оценил отношения России и Белоруссии
Вчера, 21:41
 
БелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала