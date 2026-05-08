"Себе дороже". Китай готов нанести Европе ответный удар

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС запускает масштабный план возрождения промышленности — "Сделано в Европе". Однако в Китае увидели в этом дискриминацию своих производителей и пообещали контрмеры, если из документа не исключат ряд спорных правил. Чем недовольны в Пекине и какие есть варианты ответа — в материале РИА Новости.

"Сделано в Европе"

Главная цель проекта "Сделано в Европе", реализуемого в рамках принятого Еврокомиссией Industrial Accelerator Act ("Акт о промышленном ускорении"), — укрепить производственную базу Старого Света и противостоять импорту высокотехнологичной продукции из КНР.

Законопроект предполагает обязательное использование европейских компонентов и технологий, участие компаний ЕС в совместных предприятиях со значимой долей. От зарубежных партнеров требуют делиться ноу-хау. Не менее 50 процентов сотрудников СП — обязательно граждане стран Евросоюза.

© AP Photo / Matthias Schrader Работа машиностроительного завода в Германии

Речь идет о стратегических отраслях, включая автомобильную, зеленую энергетику, металлургию.

Как уточнили в ЕК, эти меры направлены на защиту и возрождение европейской промышленности, переживающей спад. С 2024-го энергоемкие сегменты и автомобильный сектор лишились порядка 200 тысяч рабочих мест, ожидают сокращение еще на 600 тысяч.

В планах — поднять долю обрабатывающей промышленности в ВВП ЕС с нынешних 14,3 процента до 20 к 2035-му.

"Нас не устраивает"

В Китае отреагировали жестко.

"ЕС должен исключить дискриминационные требования в отношении иностранных инвесторов, к локализации, обязательную передачу прав интеллектуальной собственности и технологий, ограничительную политику в сфере государственных закупок и другие подобные положения", — говорится документе Министерства коммерции КНР, направленном в Еврокомиссию.

Недовольство вполне понятно. Хотя в новом законе КНР напрямую не упоминается, многие его положения сформулированы так, чтобы ограничить именно китайских производителей, доминирующих в целевых секторах: электромобили, солнечные панели, аккумуляторы.

"Требование локализовать до 70 процентов от добавленной стоимости продукта внутри ЕС означает продажу или потерю технологий, ограничение доступности компонентов, разрыв сложившихся цепочек поставок либо уход китайских компаний с рынка. Европейцы могут лишиться и инвестиций из КНР, так как для крупных проектов (свыше ста миллионов евро) есть ограничения", — указывает Екатерина Косарева, управляющий партнер агентства "ВМТ Консалт".

Эти барьеры в Пекине расценивают как попытку выдавить китайские компании, которые уже строят заводы в Венгрии, Германии и Польше, добавляет Сергей Тронин, доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве России.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Китайские рабочие на нефтехимическом производстве

"Жесткий сценарий"

Наблюдатели не исключают, что КНР резко сократит инвестиции в ЕС (если условия локализации станут слишком жесткими) и сместит фокус на продажу готовых изделий.

Такой вариант выгоден в плане защиты технологий, которыми принуждают делиться. Кроме того, производство в Европе становится убыточным из-за энергокризиса — цены на электричество в три-четыре раза выше, чем в Китае или США.

ЕС это сулит промышленный упадок: если китайские компании (например, CATL или BYD) откажутся от строительства заводов из-за невыгодных условий, Старый Свет лишится тысяч рабочих мест и доступа к передовым технологиям. А без прямых инвестиций и предоставления ноу-хау промышленность рискует стать "сборочным цехом" устаревшей продукции, отмечает Тронин.

"Европа получит меньше китайских заводов, рабочих мест и налогов, но больше давления дешевого импорта на собственных производителей. Особенно уязвимы автопром, изготовление батарей, солнечных панелей, машиностроение и химия", — подчеркивает Вадим Петров, член совета Всемирной ассоциации политической экономии (WAPE).

Впрочем, подобный сценарий несет риски для обеих сторон. ЕС — крупнейший потребитель зеленых технологий, терять этот рынок крайне невыгодно. К тому же у Китая солидный профицит в торговле с европейцами (более 300 миллиардов евро). Пекину необходимо абсорбировать избыточные производственные мощности, внутреннего потребления не хватит.

Целый арсенал

Тем не менее у Китая есть целый арсенал ответных мер.

Прежде всего — ограничить экспорт критически важных для зеленого перехода редкоземельных элементов (Китай тут контролирует 80-90 процентов мирового рынка). Это способно парализовать строительство европейских предприятий.

Кроме того, возможны точечные удары. Например, возобновление антидемпинговых запретов, с которыми ранее столкнулись Франция и Испания, по бренди, молочной продукции, свинине.

Наконец, регуляторное давление на европейский бизнес. Скажем, проверять компании в Китае на предмет кибербезопасности или недобросовестной конкуренции. Это заметно осложнит жизнь таким гигантам, как Volkswagen и Mercedes-Benz.

Спорные меры

По оценкам Торговой палаты Китая при ЕС и консалтинговой KPMG, вероятное исключение компаний КНР из сферы кибербезопасности и критической инфраструктуры обойдется ЕС в 367,8 миллиарда евро за пять лет.

Потери понесут и ключевые промышленно развитые экономики. Так, при реализации похожих сценариев в сфере цифровой инфраструктуры потенциальный ущерб Германии — 170,8 миллиарда евро, Франции — 46,3 миллиарда.