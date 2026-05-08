СМИ: cитуация в Ормузе спокойная, но вероятны столкновения Ирана и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация в Ормузском проливе в настоящий момент спокойная, но есть вероятность возобновления столкновений между флотом Ирана и США.
- Источник Tasnim также отметил, что Иран "даст решительный ответ", если флот США снова попытается войти в Персидский залив или создать проблемы для иранских судов.
ТЕГЕРАН, 8 мая – РИА Новости. Ситуация в Ормузском проливе в настоящий момент спокойная, однако есть вероятность возобновления столкновений между флотом Ирана и США, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.
При этом источник отметил, что Иран "даст решительный ответ", если флот США снова попытается войти в Персидский залив или создать проблемы для иранских судов.
"Вероятность возобновления таких столкновений (Ирана и США – ред.) в этом регионе (Ормузском проливе – ред.) все еще существует", - добавил источник агентства.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.