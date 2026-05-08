Рейтинг@Mail.ru
СМИ: cитуация в Ормузе спокойная, но вероятны столкновения Ирана и США - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 08.05.2026
СМИ: cитуация в Ормузе спокойная, но вероятны столкновения Ирана и США

Tasnim: ситуация в Ормузе спокойная, но возможны столкновения Ирана и США

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация в Ормузском проливе в настоящий момент спокойная, но есть вероятность возобновления столкновений между флотом Ирана и США.
  • Источник Tasnim также отметил, что Иран "даст решительный ответ", если флот США снова попытается войти в Персидский залив или создать проблемы для иранских судов.
ТЕГЕРАН, 8 мая – РИА Новости. Ситуация в Ормузском проливе в настоящий момент спокойная, однако есть вероятность возобновления столкновений между флотом Ирана и США, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.
"После враждебных действий США против иранских танкеров военно-морской флот Ирана дал военный ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны США. После обмена ударами с двух сторон столкновения прекратились, и обстановка нормализовалась", - сообщил источник агентству Tasnim.
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Ормузском проливе произошли столкновения между Ираном и США, пишут СМИ
Вчера, 17:56
При этом источник отметил, что Иран "даст решительный ответ", если флот США снова попытается войти в Персидский залив или создать проблемы для иранских судов.
"Вероятность возобновления таких столкновений (Ирана и США – ред.) в этом регионе (Ормузском проливе – ред.) все еще существует", - добавил источник агентства.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Эсминец Росс ВМС США - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
ВМС Ирана вынудили три американских эсминца покинуть Ормуз, пишут СМИ
Вчера, 01:52
 
В миреСШАИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала