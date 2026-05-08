СМИ: cитуация в Ормузе спокойная, но вероятны столкновения Ирана и США

ТЕГЕРАН, 8 мая – РИА Новости. Ситуация в Ормузском проливе в настоящий момент спокойная, однако есть вероятность возобновления столкновений между флотом Ирана и США, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.