Прокуратура оспорила решение о запрете "ЯПлакалъ" - РИА Новости, 08.05.2026
12:40 08.05.2026
Прокуратура оспорила решение о запрете "ЯПлакалъ"

© РИА Новости / Илья Питалев | Статуя богини Фемиды
  • Прокуратура Москвы подала апелляцию на решение о запрете сайта "ЯПлакалъ".
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прокуратура Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете сайта "ЯПлакалъ", сообщил РИА Новости информированный источник.
В конце марта московский суд признал запрещенными к распространению в России материалы юмористической направленности, размещенные на веб-портале "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию по национальной или расовой принадлежности.
Позднее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не включил эти сайты в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также нет страниц сайтов, на которых они размещены.
В электронной судебной картотеке сообщается, что 7 мая на решение суда поступила апелляционная жалоба.
"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на решение суда о запрете сайта", - подтвердил собеседник агентства.
