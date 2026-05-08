"Руспродсоюз" назвал самый подешевевший за месяц продукт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России.
- Средняя цена на огурцы снизилась на 15% к 30 апреля по сравнению с 30 марта.
- Помидоры и бананы также вошли в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов, их цены снизились на 3,2% и 2,4% соответственно.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России, цена снизилась на 15% на конец апреля, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе".
"Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него к 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта", - сообщили там.
"Руспродсоюз" назвал самый подешевевший за год продукт
21 апреля, 01:48
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на огурцы также упали - на 4,5%, добавили в союзе.
Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры и бананы - цены снизились на 3,2% и 2,4% соответственно.
Так, средняя стоимость огурцов составила 193,7 рубля за килограмм, помидоров - 303,7 рубля за килограмм и бананов 161 рубль за килограмм, уточнили в "Руспродсоюзе".
Тульский пряник подешевел на 20 процентов
22 апреля, 03:18