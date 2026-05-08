"Руспродсоюз" назвал самый подешевевший за месяц продукт

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России, цена снизилась на 15% на конец апреля, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе".

"Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России , средние цены на него к 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта", - сообщили там.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на огурцы также упали - на 4,5%, добавили в союзе.

Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры и бананы - цены снизились на 3,2% и 2,4% соответственно.