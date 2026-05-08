Глава ПМР призвал жителей участвовать в шествии "Бессмертного полка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский призвал жителей принять участие в шествии «Бессмертного полка».
- Торжества по случаю 81-й годовщины Победы начнутся 9 мая в 9:00 мск с церемонии поднятия копии Знамени Победы в Тирасполе.
- В 10:00 начнется республиканская акция-шествие «Бессмертный полк. Приднестровье» во всех городах ПМР.
ТИРАСПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал жителей республики принять участии в шествии "Бессмертного полка", которое пройдет 9 мая в городах ПМР.
"Нет участи печальнее, чем забвение. Ни один человек, переживший хотя бы мгновение войны, или, что еще трагичнее, не выживший в ней, не должен быть забыт. Не оставьте вашего героического предка без внимания. Позвольте ему снова встать в строй. Вместе с миллионами боевых товарищей. Вместе с миллионами тех, ради кого они отдали жизни", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Как сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР, торжества по случаю 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне начнутся 9.00 мск с церемонии поднятия копии Знамени Победы в Тирасполе на центральной площади, носящей имя Суворова. Затем состоится возложение венков и цветов на братские могилы советских воинов на городском Мемориале Славы.
В 10.00 начнется республиканская акция-шествие "Бессмертный полк. Приднестровье". Акция пройдет во всех городах ПМР.
Завершатся торжества в 21.00 праздничным фейерверком.