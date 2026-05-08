Жителям стран Балтии в День Победы придется возлагать цветы на газонах

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Празднующие День Победы жители стран Балтии из-за многочисленных запретов со стороны местных властей будут вынуждены возлагать цветы не у памятников, а на пустых газонах, рассказал РИА Новости активист Максим Рева.

"Тут очень тонкий момент. Нет же нигде таблички: "Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы". Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Да ничего он не нарушил. Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон", - сказал Рева.