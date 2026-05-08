04:26 08.05.2026
Жителям стран Балтии в День Победы придется возлагать цветы на газонах

© Sputnik | Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
  • Жителям стран Балтии из-за запретов местных властей придется возлагать цветы не у памятников, а на пустых газонах в День Победы.
  • Власти Латвии запрещают гражданам публиковать в соцсетях поздравления с Днем Победы и угрожают "последствиями" тем, кто планирует посещение памятников 9 мая.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Празднующие День Победы жители стран Балтии из-за многочисленных запретов со стороны местных властей будут вынуждены возлагать цветы не у памятников, а на пустых газонах, рассказал РИА Новости активист Максим Рева.
Он пояснил, что нести цветы к местам памятников по сегодняшним законам трех республик Прибалтики запрещено. Однако люди, минуя запреты властей, идут к стелам и мемориалам, чтобы почтить память павших в бою советских солдат.
"Тут очень тонкий момент. Нет же нигде таблички: "Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы". Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Да ничего он не нарушил. Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон", - сказал Рева.
В качестве примера он привел прошлогоднюю историю в эстонской Нарве, когда люди на 9 мая "приходили и вставляли цветы в газон" на месте памятника танку Т-34. То же самое делали в Риге, напомнил Рева, когда желающие почтить память советских солдат оставляли цветы на безымянных плитах.
Ранее активисты рассказывали РИА Новости, что служба государственной безопасности, запрещает гражданам Латвии публиковать в соцсетях поздравления с Днем Победы, угрожает "последствиями" тем, кто планирует посещение памятников 9 мая, а также фиксирует на видео процесс возложения цветов на братских захоронениях. Латвийские полицейские также контролируют частные переписки, в которых содержится поздравительная открытка с Днем Победы, рассказывал РИА Новости рижский экс-депутат Руслан Панкратов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
