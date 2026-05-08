В центре Москвы загорелось административное здание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Москвы на Пятницкой улице загорелось двухэтажное административное здание.
- До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули его.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двухэтажное здание загорелось на Пятницкой улице в центре Москвы, до прибытия пожарных люди самостоятельно покинули его, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«
"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в центре Москвы. Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, улица Пятницкая... По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на первом этаже двухэтажного административного здания", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В МЧС отметили, что до прибытия спасателей люди самостоятельно покинули помещение. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Уфе вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома
Вчера, 13:37