Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уфе вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома по улице Коммунаров, 52.
- Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.
УФА, 8 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на крыше многоэтажного дома на площади 500 квадратных метров в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Башкирии.
По данным ведомства, загорелась крыша многоэтажки по улице Коммунаров, 52.
«
"Пожар локализован на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено более 60 человек и 22 единицы техники", - сообщили в пресс-службе.