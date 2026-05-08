МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поздравление с Днем Победы появилось на здании правительства России в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

На фасаде здания правительства появилась световая проекция с изображением синего неба и праздничного салюта над стенами Кремля, а также поздравительная надпись "С Днем Победы".