Краткий пересказ от РИА ИИ
- На здании правительства России появилось поздравление с Днем Победы.
- Световая проекция включает изображение синего неба, праздничного салюта над стенами Кремля и надпись «С Днем Победы».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поздравление с Днем Победы появилось на здании правительства России в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Девятого мая в России отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
На фасаде здания правительства появилась световая проекция с изображением синего неба и праздничного салюта над стенами Кремля, а также поздравительная надпись "С Днем Победы".