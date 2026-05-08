Президент Абхазии поздравил Путина с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2026
15:15 08.05.2026
Президент Абхазии поздравил Путина с наступающим Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Днем Победы, сообщили пятницу в пресс-службе абхазского лидера.
Ранее Гунба прибыл в Москву для участия в мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с великим и священным праздником - Днем Победы 9 мая! В этот знаменательный день мы особенно остро ощущаем духовную близость с Великой Россией, нашу общую историю и общую память о подвиге, который навсегда останется в сердцах наших народов", - приводит пресс-служба слова Гунбы из поздравительного послания лидеру РФ.
В поздравлении отмечается, что определяющая роль в достижении Победы принадлежит Советскому Союзу, и попытки пересмотра исторической правды, умаления подвига советского народа или искажения событий тех лет недопустимы и должны встречать решительный отпор.
"Этот день навсегда вписан в мировую историю как символ беспримерного мужества, стойкости и единства народов... Народы Советского Союза, объединившись перед лицом смертельной опасности, продемонстрировали силу духа, которая и сегодня остаётся нравственным ориентиром для будущих поколений", - добавил Гунба.
