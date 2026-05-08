Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ребенок пострадал от атак ВСУ - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 08.05.2026 (обновлено: 14:26 08.05.2026)
В Белгородской области ребенок пострадал от атак ВСУ

В Белгородской области 4 мирных жителя, включая ребенка, пострадали от атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали от атак ВСУ.
  • Среди пострадавших — 11-летняя девочка с баротравмой, она госпитализирована в детскую областную клиническую больницу.
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя, включая ребенка, пострадали от атак ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Четыре мирных жителя пострадали от атак ВСУ. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор, в результате чего мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что в селе Гора-Подол дрон ударил по территории частного домовладения. Пострадали две женщины. Бригада скорой диагностировала им баротравмы. Помощь оказана, от госпитализации они отказались.
«
"Также за медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника вчера в селе Таврово. Она госпитализирована в детскую областную клиническую больницу", - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала