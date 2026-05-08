В Белгородской области ребенок пострадал от атак ВСУ

БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя, включая ребенка, пострадали от атак ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Четыре мирных жителя пострадали от атак ВСУ. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор, в результате чего мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что в селе Гора-Подол дрон ударил по территории частного домовладения. Пострадали две женщины. Бригада скорой диагностировала им баротравмы. Помощь оказана, от госпитализации они отказались.
"Также за медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника вчера в селе Таврово. Она госпитализирована в детскую областную клиническую больницу", - добавил губернатор.
