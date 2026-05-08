Российский посол рассказал о сложностях работы дипломатов в Австралии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. У российских дипломатов в Австралии возникают сложности из-за недружественной позиции страны по отношению к РФ, связанные с вопросами виз, счетов и собственности, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.