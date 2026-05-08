Российский посол рассказал о сложностях работы дипломатов в Австралии

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. У российских дипломатов в Австралии возникают сложности из-за недружественной позиции страны по отношению к РФ, связанные с вопросами виз, счетов и собственности, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
«
"Австралийское правительство занимает недружественную позицию в отношении России, и отдельные сложности по перечисленным вопросам возникают. На регулярной основе ведем работу по их устранению", - сказал он.
С 2014 года Австралия поступательно вводит антироссийские ограничительные меры. В 2022 году они были резко усилены и расширены.