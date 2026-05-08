Посол Дарчиев ожидает результатов от разговора Путина и Трампа

- Посол РФ в США Александр Дарчиев ожидает результатов от разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
- Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио договорились продолжать контакты.
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Последний состоявшийся разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к результатам, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Я думаю, что да. Я уверен, что да", - сказал Дарчиев журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Он напомнил о состоявшемся разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио, "которые договорились продолжать контакты".
