Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Температура воздуха с 9 по 12 мая ожидается около климатической нормы в Москве, никаких аномалий не будет, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Девятого числа температура в Москве будет чуть ниже климатической нормы: от +13 до +15 градусов тепла, но в пределах нормы и с кратковременными дождями. В пределах нормы температура будет 10 и 11 мая: от +14 до +18 градусов тепла, но все дни сопровождают небольшие дожди", - сказала агентству синоптик.
Паршина добавила, что 12 мая, несмотря на небольшие дожди, температура воздуха будет чуть выше климатической нормы.
"Двенадцатого мая прогнозируются кратковременные дожди и до +21 градуса тепла. Температура воздуха будет на один градус выше климатической нормы, но у синоптиков это считается нормой", - уточнила собеседница агентства.
