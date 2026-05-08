Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 08.05.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

Паршина: температура с 9 по 12 мая в Москве ожидается около климатической нормы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха в Москве с 9 по 12 мая ожидается около климатической нормы, без аномалий.
  • 9 мая температура будет от +13 до +15 градусов тепла, 10 и 11 мая — от +14 до +18 градусов тепла, с кратковременными дождями.
  • 12 мая температура воздуха будет чуть выше климатической нормы, до +21 градуса тепла, с кратковременными дождями.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Температура воздуха с 9 по 12 мая ожидается около климатической нормы в Москве, никаких аномалий не будет, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Девятого числа температура в Москве будет чуть ниже климатической нормы: от +13 до +15 градусов тепла, но в пределах нормы и с кратковременными дождями. В пределах нормы температура будет 10 и 11 мая: от +14 до +18 градусов тепла, но все дни сопровождают небольшие дожди", - сказала агентству синоптик.
Паршина добавила, что 12 мая, несмотря на небольшие дожди, температура воздуха будет чуть выше климатической нормы.
"Двенадцатого мая прогнозируются кратковременные дожди и до +21 градуса тепла. Температура воздуха будет на один градус выше климатической нормы, но у синоптиков это считается нормой", - уточнила собеседница агентства.
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 Мая
Вчера, 07:51
 
ОбществоМоскваГидрометцентрДень ПобедыЛюдмила Паршина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала