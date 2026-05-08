Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Температура воздуха с 9 по 12 мая ожидается около климатической нормы в Москве, никаких аномалий не будет, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Двенадцатого мая прогнозируются кратковременные дожди и до +21 градуса тепла. Температура воздуха будет на один градус выше климатической нормы, но у синоптиков это считается нормой", - уточнила собеседница агентства.