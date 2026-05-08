Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 08.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Тишковец: в Москве в пятницу ожидаются дождь, ветер и до плюс 11

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСемейная пара с ребенком во время дождя в Москве
Семейная пара с ребенком во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Синоптик Тишковец отметил, что в течение дня пятницы погоду в столичном регионе будет определять прохождение холодного атмосферного фронта.
  • В Москве ожидается кратковременный дождь, ветер порывами до 9 метров в секунду и понижение дневной температуры до +11 градусов.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, ветер порывами до 9 метров в секунду, понижение дневной температуры до плюс 11 градусов и вечером до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве сейчас плюс 15,4 градуса. Небосвод на 60% прикрыт высококучевыми облаками выше 2500 метров. Без осадков. Ветер западный один метр в секунду. Влажность - 77%. Атмосферное давление - 745,0 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в течение дня пятницы синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода.
"Кратковременный дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха обозначит обратный суточный ход и днем показания термометров понизятся до плюс 11 - плюс 14 градусов, вечером посвежеет до плюс 8 - плюс 11 градусов", - пояснил Тишковец.
Он добавил, что атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.
Цветущая ветка черемухи. - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придут "черемуховые" холода
6 мая, 13:01
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала