Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Синоптик Тишковец отметил, что в течение дня пятницы погоду в столичном регионе будет определять прохождение холодного атмосферного фронта.
- В Москве ожидается кратковременный дождь, ветер порывами до 9 метров в секунду и понижение дневной температуры до +11 градусов.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, ветер порывами до 9 метров в секунду, понижение дневной температуры до плюс 11 градусов и вечером до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве сейчас плюс 15,4 градуса. Небосвод на 60% прикрыт высококучевыми облаками выше 2500 метров. Без осадков. Ветер западный один метр в секунду. Влажность - 77%. Атмосферное давление - 745,0 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в течение дня пятницы синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода.
"Кратковременный дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха обозначит обратный суточный ход и днем показания термометров понизятся до плюс 11 - плюс 14 градусов, вечером посвежеет до плюс 8 - плюс 11 градусов", - пояснил Тишковец.
Он добавил, что атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.