Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 Мая - РИА Новости, 08.05.2026
07:51 08.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 Мая

Погода в Москве в День Победы будет облачной с прояснениями, без осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День Победы в Москве ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.
  • Температура воздуха днем составит плюс 12–15 градусов.
  • Нижняя граница облачности будет находиться на высоте 470–650 метров и выше, что позволит провести воздушную часть парада.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Погода в Москве в День Победы будет облачной с прояснениями, без осадков, воздух прогреется до плюс 15 градусов, что позволит провести воздушную часть парада, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В День Победы прогноз погоды в столице нашей Родины уточнен в лучшую сторону. Ночью и в первой половине дня синоптическая ситуация в столице нашей Родины обусловится гребнем скандинавского антициклона – в этот период ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. Опасных явлений не прогнозируется", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что нижняя граница облачности будет находиться на 470-650 метрах и выше, что позволит провести воздушную часть парада. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до плюс 9, утром - от плюс 10 до плюс 13 градусов.
"Днем скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада. Будет преобладать пасмурная погода, к вечеру местами может брызнуть небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха - плюс 12-15 градусов, что на несколько градусов прохладнее нормы", - уточнил Тишковец.
Он подчеркнул, что атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба. В воскресенье и понедельник по ночам будет плюс 7-10 градусов, днем до плюс 13-16 градусов. Не обойдется без дождей.
