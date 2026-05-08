Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 Мая

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Погода в Москве в День Победы будет облачной с прояснениями, без осадков, воздух прогреется до плюс 15 градусов, что позволит провести воздушную часть парада, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В День Победы прогноз погоды в столице нашей Родины уточнен в лучшую сторону. Ночью и в первой половине дня синоптическая ситуация в столице нашей Родины обусловится гребнем скандинавского антициклона – в этот период ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. Опасных явлений не прогнозируется", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что нижняя граница облачности будет находиться на 470-650 метрах и выше, что позволит провести воздушную часть парада. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до плюс 9, утром - от плюс 10 до плюс 13 градусов.

"Днем скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада. Будет преобладать пасмурная погода, к вечеру местами может брызнуть небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха - плюс 12-15 градусов, что на несколько градусов прохладнее нормы", - уточнил Тишковец.