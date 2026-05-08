16:36 08.05.2026
Активистка из Франции заявила, что победа СССР остановила убийство славян

Лейненвейбер: победа СССР остановила убийство славян нацистами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французская активистка Матильда Лейненвейбер заявила, что победа СССР в Великой Отечественной войне остановила массовые убийства славян немецкими нацистами.
  • Она выразила надежду на улучшение отношений между Россией и Францией.
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Победа СССР в Великой Отечественной войне помогла остановить массовые убийства славян немецкими нацистами, заявила РИА Новости французская активистка Матильда Лейненвейбер, принявшая участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже.
Как передавал корреспондент РИА Новости, шествие "Бессмертного полка" состоялось в пятницу в Париже.
"Для меня это важный праздник, так как я белорусского происхождения, у меня двойное гражданство. Почему этот праздник важен для меня? Потому, что он символизирует победу над фашизмом и тот факт, что мы все-таки остановили массовые убийства славянского населения нацистской Германией", - сказала Лейненвейбер.
Она рассказала, что ее семья также пострадала от фашистов: ее дед по отцовской линии был отправлен в один из концлагерей, устроенный на территории Белоруссии.
"Эта победа позволяет отпраздновать победу не только русских, но и французов, которые пострадали наравне с русскими, белорусами и любым другим народом из бывшего Советского Союза. Французы пережили довольно тяжелые времена и диктатуру, при которой они могли быть депортированы за свои политические идеи или принадлежность к определенным сообществам или даже просто за нарушение системы", - добавила участница акции.
Лейненвейбер также выразила надежду на то, что отношения России и Франции смогут улучшиться.
