Школа при посольстве России в Таиланде присоединилась к акции "Окна Победы"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученики школы при посольстве РФ в Таиланде присоединились к патриотической акции "Окна Победы", сообщили в дипмиссии.

Ежегодная всероссийская акция "Окна Победы", посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 20 апреля по 9 мая 2026 года. Участники украшают окна домов, школ и общественных зданий наклейками и рисунками на тему Дня Победы. По словам организаторов, акция направлена на сохранение исторической памяти и почитание героев.