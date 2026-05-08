15:45 08.05.2026
Школа при посольстве России в Таиланде присоединилась к акции "Окна Победы"

© Фото : Посольство России в ТаиландеАкция "Окна Победы" в школе при посольстве России в Таиланде
  • Ученики школы при посольстве России в Таиланде присоединились к патриотической акции "Окна Победы".
  • Окна школы оформлены тематическими рисунками, силуэтами журавлей и символикой Победы.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученики школы при посольстве РФ в Таиланде присоединились к патриотической акции "Окна Победы", сообщили в дипмиссии.
Девятого мая в России отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
"Ребята оформили окна школы тематическими рисунками, силуэтами журавлей и символикой Победы. Каждая работа стала искренним выражением благодарности героям Великой Отечественной войны и напоминанием о важности сохранения исторической правды для будущих поколений", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Ежегодная всероссийская акция "Окна Победы", посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 20 апреля по 9 мая 2026 года. Участники украшают окна домов, школ и общественных зданий наклейками и рисунками на тему Дня Победы. По словам организаторов, акция направлена на сохранение исторической памяти и почитание героев.
РоссияТаиландДень Победы — 2026В миреВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
