Школа при посольстве России в Таиланде присоединилась к акции "Окна Победы"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученики школы при посольстве РФ в Таиланде присоединились к патриотической акции "Окна Победы", сообщили в дипмиссии.
Девятого мая в России отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
"Ребята оформили окна школы тематическими рисунками, силуэтами журавлей и символикой Победы. Каждая работа стала искренним выражением благодарности героям Великой Отечественной войны и напоминанием о важности сохранения исторической правды для будущих поколений", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Ежегодная всероссийская акция "Окна Победы", посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 20 апреля по 9 мая 2026 года. Участники украшают окна домов, школ и общественных зданий наклейками и рисунками на тему Дня Победы. По словам организаторов, акция направлена на сохранение исторической памяти и почитание героев.