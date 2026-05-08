В армянском Капане прошел "Урок мужества" ко Дню Победы

В Капане в мемориальном комплексе Багабурдж прошёл "Урок мужества"

ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Приуроченный ко Дню Победы "Урок мужества" состоялся в городе Капан Сюникской области на юге Армении, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.

"В Капане у памятника Великой Отечественной войне в мемориальном комплексе Багабурдж прошел "Урок мужества", - говорится в сообщении

Отмечается, что мероприятие было организовано координатором Русского дома в Сюникской области Людмилой Агаханян.

В своем выступлении она отметила, что почти в каждой семье в Капане есть свой герой Великой Отечественной войны.

Дипломат передовой группы по открытию Генконсульства России в Капане Владимир Чертков отметил особое значение Дня Победы и подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге участников войны.