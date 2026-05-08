Муфтий поздравил россиян с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2026
12:03 08.05.2026
Муфтий поздравил россиян с наступающим Днем Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Архивное фото
  • Муфтий Альбир Крганов поздравил россиян с наступающим Днем Победы.
  • В обращении муфтий выразил соболезнования по поводу потерь в Великой Отечественной войне и воздал честь ветеранам и труженикам тыла.
  • Муфтий пожелал ветеранам здоровья, долгих лет жизни и заботы близких.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов поздравил россиян с наступающим Днем Победы, пожелав ветеранам и труженикам тыла здоровья, заботы и теплоты близких, его обращение по случаю праздника имеется в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемые братья и сестры, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Великой Победы! Великая Отечественная война - одно из самых трагических событий в истории нашей страны, где мы потеряли десятки миллионов наших сограждан, родных и близких. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость родины, вечная слава тем, кто выстоял в той страшной войне!", - написал Крганов.
Он пожелал ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, долгих лет жизни, "заботы и теплоты родных и близких".
"Молим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сохранил вас в добром здравии и воздал вам за добрые деяния в этом и вечном мирах. Да одарит Всевышний своей милостью, высокими степенями рая павших ветеранов! Да хранит Всевышний наше отечество и всех нас!", - заключил муфтий.
ОбществоАльбир КргановДень Победы — 2026
 
 
