Муфтий поздравил россиян с наступающим Днем Победы

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов поздравил россиян с наступающим Днем Победы, пожелав ветеранам и труженикам тыла здоровья, заботы и теплоты близких, его обращение по случаю праздника имеется в распоряжении РИА Новости.

"Молим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сохранил вас в добром здравии и воздал вам за добрые деяния в этом и вечном мирах. Да одарит Всевышний своей милостью, высокими степенями рая павших ветеранов! Да хранит Всевышний наше отечество и всех нас!", - заключил муфтий.