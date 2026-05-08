Школа при посольстве в Пакистане присоединилась к акции "Окна Победы"
10:48 08.05.2026
Школа при посольстве в Пакистане присоединилась к акции "Окна Победы"

© Фото : Посольство России в Пакистане/TelegramАкция "Окна победы" в школе при посольстве РФ в Пакистане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учащиеся школы при посольстве РФ в Пакистане присоединились к всероссийской акции "Окна Победы".
  • В рамках акции участники украшают окна наклейками и рисунками на тему Дня Победы.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Учащиеся школы при посольстве РФ в Пакистане присоединились к участию во всероссийской акции "Окна Победы" в честь 9 Мая, сообщает российская дипмиссия в Исламабаде.
"В преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учащиеся школы при Посольстве России в Пакистане присоединились к всероссийской акции "Окна Победы", - сказано в сообщении посольства в Telegram-канале.
Ежегодная всероссийская акция "Окна Победы", посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 20 апреля по 9 мая 2026 года. Участники украшают окна домов, школ и общественных зданий наклейками и рисунками на тему Дня Победы. По словам организаторов, акция направлена на сохранение исторической памяти и почитание героев.
