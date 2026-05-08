Песков не стал комментировать слова Трампа о перемирии России и Украины

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа о продлении перемирия между Украиной и Россией до 11 мая и отметил, что помощник главы государства Юрий Ушаков скоро даст свои разъяснения на этот счет.