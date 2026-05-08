Песков: Россия не будет инициировать контакты из-за позиции европейцев

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. После позиции, которую заняли европейцы, Россия сама не будет инициировать контакты, сообщил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, получал ли президент России Владимир Путин обращения о переговорах с Евросоюзом, и готов ли глава государства к такого рода контактам с ЕС.
"Как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем", - сказал Песков журналистам.