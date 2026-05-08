Песков: Россия не будет инициировать контакты из-за позиции европейцев - РИА Новости, 08.05.2026
12:58 08.05.2026 (обновлено: 13:04 08.05.2026)
Песков: Россия не будет инициировать контакты из-за позиции европейцев

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не будет инициировать контакты с Евросоюзом из-за позиции, занятой европейцами, сообщил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. После позиции, которую заняли европейцы, Россия сама не будет инициировать контакты, сообщил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, получал ли президент России Владимир Путин обращения о переговорах с Евросоюзом, и готов ли глава государства к такого рода контактам с ЕС.
"Как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем", - сказал Песков журналистам.
