В Сумской области выявили перепродажу инвалидных колясок для ВСУ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Сумской области зафиксированы случаи перепродажи медицинской гуманитарной помощи, предназначенной для подразделений ВСУ и переданной международными организациями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинскими военными медиками были распроданы инвалидные коляски, медицинские препараты и даже костыли, переданные британцами, а также хозтовары, поступившие из Швеции", - рассказал собеседник.
Он добавил, что распроданная помощь поступала от британской организации Plymouth Ukraine Medical Aid и шведской организации Operation Change.