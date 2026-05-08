18:33 08.05.2026
В Сумской области выявили перепродажу инвалидных колясок для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сумской области выявили случаи перепродажи медицинской гуманитарной помощи, предназначенной для подразделений ВСУ.
  • Распроданы инвалидные коляски, медицинские препараты, костыли и хозтовары, поступившие от британских и шведских организаций.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Сумской области зафиксированы случаи перепродажи медицинской гуманитарной помощи, предназначенной для подразделений ВСУ и переданной международными организациями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинскими военными медиками были распроданы инвалидные коляски, медицинские препараты и даже костыли, переданные британцами, а также хозтовары, поступившие из Швеции", - рассказал собеседник.
Он добавил, что распроданная помощь поступала от британской организации Plymouth Ukraine Medical Aid и шведской организации Operation Change.
