Минобороны: российские войска в зоне СВО прекратили ведение боевых действий

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации начиная с 00.00 мск 8 мая прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.