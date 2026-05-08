Минобороны: российские войска в зоне СВО прекратили ведение боевых действий

09:14 08.05.2026 (обновлено: 09:23 08.05.2026)
Минобороны: российские войска в зоне СВО прекратили боевые действия с 0:00 8 мая

  • Российские войска в зоне СВО прекратили ведение боевых действий с 00:00 мск 8 мая.
  • Перемирие связано с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и продлится до 10 мая.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации начиная с 00.00 мск 8 мая прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ.
Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.
Киев в нарушение перемирия атаковал российские регионы
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДень Победы — 2026Владимир Путин
 
 
