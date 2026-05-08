Минобороны: российские войска в зоне СВО прекратили ведение боевых действий

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации начиная с 00.00 мск 8 мая прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ.
Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.