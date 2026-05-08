Рейтинг@Mail.ru
"Ключевой поворот". Слова Зеленского о переговорах встревожили Украину - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 08.05.2026
"Ключевой поворот". Слова Зеленского о переговорах встревожили Украину

"Страна.ua": Рубио негативно оценил переговоры по Украине после визита Умерова

© AP Photo / Anthony PizzoferratoВладимир Зеленский в Ереване
Владимир Зеленский в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Владимир Зеленский в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слова Владимира Зеленского о позитивных результатах визита секретаря СНБО Рустема Умерова в Майами не соответствуют действительности, пишет «Страна.ua».
  • Госсекретарь США Марко Рубио выразил скептические оценки перспективам переговоров и допустил выход США из них.
  • Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера на Украину может стать «ключевым поворотом» в урегулировании украинского кризиса.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что визит секретаря СНБО Рустема Умерова в Майами для переговоров по украинскому урегулированию прошел позитивно, не соответствуют действительности, пишет "Страна.ua".
"Хотя Зеленский и назвал переговоры "содержательными", именно после них от госсекретаря США Марко Рубио прозвучали очень скептические оценки по их перспективам. Рубио сказал, что американские усилия по завершению конфликта "застопорились" и допустил выход США из переговоров по Украине", — отмечается в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Зеленский на коленях". Происходящее на Украине вызвало гнев в Киеве
Вчера, 19:07
Как пишет издание, "ключевым переворотом" в урегулировании украинского кризиса может стать визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера на Украину, так как он будет означать, что сторонам удалось преодолеть тупик, который ранее возник из-за отказа Зеленского пойти на условия Анкориджа, где США согласились с предложениями России.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Это безумие". Новая выходка ЕС против России вызвала возмущение на Западе
Вчера, 20:31
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСтрана.uaМарко РубиоРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала