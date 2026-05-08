"Ключевой поворот". Слова Зеленского о переговорах встревожили Украину

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что визит секретаря СНБО Рустема Умерова в Майами для переговоров по украинскому урегулированию прошел позитивно, не соответствуют действительности, пишет "Страна.ua".
"Хотя Зеленский и назвал переговоры "содержательными", именно после них от госсекретаря США Марко Рубио прозвучали очень скептические оценки по их перспективам. Рубио сказал, что американские усилия по завершению конфликта "застопорились" и допустил выход США из переговоров по Украине", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, "ключевым переворотом" в урегулировании украинского кризиса может стать визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера на Украину, так как он будет означать, что сторонам удалось преодолеть тупик, который ранее возник из-за отказа Зеленского пойти на условия Анкориджа, где США согласились с предложениями России.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".