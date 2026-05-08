Рейтинг@Mail.ru
Пентагон пообещал размещать новые документы по НЛО каждые несколько недель - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 08.05.2026 (обновлено: 17:27 08.05.2026)
Пентагон пообещал размещать новые документы по НЛО каждые несколько недель

Пентагон: документы по НЛО будут публиковаться каждые несколько недель

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы по НЛО каждые несколько недель.
  • На сайте Пентагона уже появились десятки фото, видео и текстовых документов по теме НЛО.
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Пентагон заявил, что ведомство будет публиковать новые документы по НЛО каждые несколько недель.
Президент США Дональд Трамп ранее после признания своего предшественника Барака Обамы об инопланетянах пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. В пятницу на сайте Пентагона появились десятки фото, видео, текстовых документов.
"Министерство войны будет публиковать новые материалы на регулярной основе по мере их обнаружения и рассекречивания, причем пакеты документов будут размещаться каждые несколько недель", – говорится в заявлении Пентагона.
Кадр видео, на котором запечатлен неопознанный летающий объект - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Пентагон обнародовал архивы данных об НЛО
Вчера, 15:45
 
В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала