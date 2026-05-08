Стал известен средний размер пенсии по старости в России

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2026 года, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 апреля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 218,9 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 071,87 рубля.
При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 877,18 рубля, а неработающие - 27 853,57 рубля.