Стал известен средний размер пенсии по старости в России

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2026 года, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.