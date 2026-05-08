Патриарх Кирилл заявил об общем с папой Римским подходе к вызовам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл заявил об общем с папой Римским Львом XIV подходе к вызовам.
- Глава РПЦ также отметил стремление понтифика прививать пастве верность евангельским ценностям.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об общем с папой Римским Львом XIV подходе к вызовам.
"Общность наших подходов к современным вызовам агрессивного секуляризма вселяет надежду на то, что при вашем участии отношения между Русской православной и Римско-католической Церквами будут и далее развиваться в направлении совместного христианского свидетельства", – говорится в патриаршем поздравлении папе с годовщиной избрания на сайте Русской православной церкви в пятницу.
Патриарх Кирилл отметил стремление папы Льва XIV прививать его пастве верность евангельским ценностям.
"Ваше слово веско и авторитетно для представителей самых различных религий и мировоззрений", – говорится в поздравлении.