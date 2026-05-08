Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл заявил об общем с папой Римским подходе к вызовам - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:56 08.05.2026 (обновлено: 16:57 08.05.2026)
Патриарх Кирилл заявил об общем с папой Римским подходе к вызовам

Глава РПЦ заявил об общем с папой Римским Львом XIV подходе к вызовам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл заявил об общем с папой Римским Львом XIV подходе к вызовам.
  • Глава РПЦ также отметил стремление понтифика прививать пастве верность евангельским ценностям.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об общем с папой Римским Львом XIV подходе к вызовам.
"Общность наших подходов к современным вызовам агрессивного секуляризма вселяет надежду на то, что при вашем участии отношения между Русской православной и Римско-католической Церквами будут и далее развиваться в направлении совместного христианского свидетельства", – говорится в патриаршем поздравлении папе с годовщиной избрания на сайте Русской православной церкви в пятницу.
Патриарх Кирилл отметил стремление папы Льва XIV прививать его пастве верность евангельским ценностям.
"Ваше слово веско и авторитетно для представителей самых различных религий и мировоззрений", – говорится в поздравлении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное богослужение в день памяти великомученика Георгия Победоносца в Главном Храме Вооруженных Сил РФ. 6 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Патриарх Кирилл рассказал, в честь кого его крестили
6 мая, 14:11
 
РелигияРелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала