На Алтае разбился параплан, один человек погиб
11:12 08.05.2026
На Алтае разбился параплан, один человек погиб

В Алтайском крае параплан ночью столкнулся с ЛЭП и разбился, пилот погиб

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram — Параплан, столкнувшийся с ЛЭП в Алтайском крае
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Алтае разбился параплан, пилот погиб.
  • Столкновение параплана с ЛЭП произошло в темное время суток, полет проходил без надлежащего оформления разрешения.
БАРНАУЛ, 8 мая – РИА Новости. Параплан столкнулся с линией электропередачи в Алтайском крае и разбился, пилот погиб, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
В ночь на пятницу пресс-служба западно-сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что в четверг в районе села Курск Кулундинского района Алтайского края произошло падение мотопараплана под управлением местного жителя.
"Предварительно установлено, что полет проходил в вечернее время, когда было уже темно, в 22 часа (18.00 мск). Произошло столкновение параплана с линией электропередачи, пилот скончался на месте, причины произошедшего установят в ходе проверки", - отметили в следственном управлении. В ведомстве добавили, что полет проходил без надлежащего оформления разрешения на вылет. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Барнаульской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего.
