На Алтае разбился параплан, один человек погиб

"Предварительно установлено, что полет проходил в вечернее время, когда было уже темно, в 22 часа (18.00 мск). Произошло столкновение параплана с линией электропередачи, пилот скончался на месте, причины произошедшего установят в ходе проверки", - отметили в следственном управлении. В ведомстве добавили, что полет проходил без надлежащего оформления разрешения на вылет. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).