Ограничений видеосигнала для СМИ с парада 9 мая не будет, заявил Песков

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Никаких ограничений по получению видеосигнала для СМИ с парада на Красной площади в честь Дня Победы не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких ограничений на получение информации о параде, на получение видеосигнала и так далее нет", - сказал он журналистам, комментируя освещение парада Победы на Красной площади.