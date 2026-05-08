В Луганске провели парад под окнами ветерана ВОВ

07:16 08.05.2026
В Луганске под окнами 101-летнего ветерана ВОВ Оленина провели парад

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Луганске юнармейцы, воспитанники казачьих кадетских корпусов ЛНР совместно с военным оркестром и представителями 3-й армии ВС РФ провели парад под окнами 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Оленина.
  • Ветеран Иван Оленин поблагодарил участников парада и пожелал им скорейшей победы.
  • Ивана Оленина поздравили с наступающим Днем Победы сенатор от ЛНР Дарья Лантратова и заместитель председателя народного совета республики Денис Колесников.
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Юнармейцы, воспитанники казачьих кадетских корпусов ЛНР совместно с военным оркестром и представителями 3-й армии ВС РФ провели парад под окнами 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Оленина в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Оленин "принял" парад и поблагодарил всех участников за такое внимание.
"Замечательно подготовленный парад. Я их поблагодарил за проведение парада, пожелал быстрейшей победы наших патриотов, которые с оружием в руках защищают честь, свободу нашего государства и ее независимость... Я бесконечно рад. Примерно так же, как я был рад, когда был в Берлине, стоял у рейхстага", - рассказал РИА Новости Оленин.
Поздравить ветерана с наступающим Днем Победы пришли также сенатор от ЛНР Дарья Лантратова и заместитель председателя народного совета республики Денис Колесников.
Оленин родился в Воронежской области 7 января 1925 года. Был призван на фронт в октябре 1943 года, освобождал Польшу и штурмовал Берлин. Награжден орденами Великой Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и другими.
Берлин (город)Луганская Народная РеспубликаВоронежская областьДень Победы — 2026ЛуганскОбщество
 
 
