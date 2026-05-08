С экс-главы "Пантеона защитников Отечества" взыскали 500 миллионов рублей

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Красногорский горсуд Подмосковья удовлетворил иск о взыскании более 500 миллионов рублей с бывшего руководителя Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Вячеслава Филиппова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Иск удовлетворен", - рассказал собеседник агентства.
В ходе одного из заседаний стало известно, что мемориал "Пантеон защитников Отечества", признанный потерпевшим по уголовному делу, собирается также заявить гражданский иск о компенсации причиненного вреда на аналогичную сумму. Таким образом, требования к Филиппову, его близким и владельцу ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олегу Суворову превышают миллиард рублей.
Как указывала ГП РФ в иске, ответчики получили 510 миллионов рублей как излишний доход от контрактов, заключенных в 2020-2024 годах и договоров с ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России.
Филиппову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, Суворову - в даче такой взятки, каждому вменяют также присвоение средств в особо крупном размере. Оба фигуранта находятся в СИЗО.
