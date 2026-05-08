12:26 08.05.2026 (обновлено: 12:35 08.05.2026)
С экс-главы "Пантеона защитников Отечества" взыскали 500 миллионов рублей

© Фото : ФВМ ПЗО Минобороны России
Вячеслав Филиппов. Архивное фото
Вячеслав Филиппов. Архивное фото
  • Красногорский горсуд Подмосковья удовлетворил иск о взыскании более 500 миллионов рублей экс-главы мемориала "Пантеон защитников Отечества" Вячеслава Филиппова.
  • Ответчики получили 510 миллионов рублей как излишний доход от контрактов, заключенных в 2020-2024 годах.
  • Филиппову предъявили обвинение в получении особо крупной взятки.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Красногорский горсуд Подмосковья удовлетворил иск о взыскании более 500 миллионов рублей с бывшего руководителя Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Вячеслава Филиппова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Иск удовлетворен", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в суд поступил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства с Филиппова и соответчиков более 500 миллионов рублей, которые он получил, нарушив законодательство о противодействии коррупции.
В ходе одного из заседаний стало известно, что мемориал "Пантеон защитников Отечества", признанный потерпевшим по уголовному делу, собирается также заявить гражданский иск о компенсации причиненного вреда на аналогичную сумму. Таким образом, требования к Филиппову, его близким и владельцу ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олегу Суворову превышают миллиард рублей.
Как указывала ГП РФ в иске, ответчики получили 510 миллионов рублей как излишний доход от контрактов, заключенных в 2020-2024 годах и договоров с ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России.
Филиппову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, Суворову - в даче такой взятки, каждому вменяют также присвоение средств в особо крупном размере. Оба фигуранта находятся в СИЗО.
