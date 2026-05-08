Посол заявил о попытках в ФРГ переосмыслить значение советских памятников
10:41 08.05.2026
Посол заявил о попытках в ФРГ переосмыслить значение советских памятников

Посол Нечаев: в Германии пытаются переосмыслить значение советских памятников

Сергей Нечаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ФРГ предпринимаются попытки переосмыслить значение советских памятников, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
  • Он отметил, что роль Красной Армии в разгроме нацистского режима и освобождении Европы представлена ​​необъективно в некоторых аспектах немецкой и европейской историографии.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Попытки переосмыслить значение советских памятников предпринимаются в Германии, чему Россия решительно противостоит, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Предпринимаются попытки переосмыслить значение и смысл советских памятников в Германии. До сих пор остается верным, что советские солдаты пришли в Германию и Европу как освободители – освободители от нацизма. Мы освободили всю Европу от этого ужасного явления. Сейчас предпринимаются попытки переосмыслить это значение, и мы решительно им противостоим", - заявил Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.
Посол отметил, что есть аспекты немецкой и европейской историографии, где роль Красной Армии в разгроме нацистского режима и освобождении Европы представлена ​​необъективно.
"Это противоречит подлинной истории, и мы решительно протестуем против этого. Мы абсолютно убеждены, что Советский Союз сыграл решающую роль в Победе", - подчеркнул Нечаев.
Посольство России в ФРГ традиционно реализует широкий комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году посол России в ФРГ Сергей Нечаев традиционно примет участие в торжественных возложениях на крупнейших советских воинских мемориальных комплексах в Берлине (Трептов-парк, Тиргартен, Панков), которые состоятся 8 и 9 мая.
