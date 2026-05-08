Посол заявил о попытках в ФРГ переосмыслить значение советских памятников

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Попытки переосмыслить значение советских памятников предпринимаются в Германии, чему Россия решительно противостоит, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

"Предпринимаются попытки переосмыслить значение и смысл советских памятников в Германии . До сих пор остается верным, что советские солдаты пришли в Германию и Европу как освободители – освободители от нацизма. Мы освободили всю Европу от этого ужасного явления. Сейчас предпринимаются попытки переосмыслить это значение, и мы решительно им противостоим", - заявил Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung

Посол отметил, что есть аспекты немецкой и европейской историографии, где роль Красной Армии в разгроме нацистского режима и освобождении Европы представлена ​​необъективно.

"Это противоречит подлинной истории, и мы решительно протестуем против этого. Мы абсолютно убеждены, что Советский Союз сыграл решающую роль в Победе", - подчеркнул Нечаев.