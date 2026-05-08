Бойцы "Севера" облагородили пять мемориалов советским воинам

БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" привели в порядок и восстановили пять памятников бойцам Великой Отечественной войны в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель корпуса по военно-политической работе с позывным "Горький".

"В преддверии Дня Победы военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" провели уборку и восстановили пять памятников и мемориалов, посвященных бойцам-красноармейцам, совершивших подвиг в Великой Отечественной войне в Белгородской области", - рассказал "Горький".

По его словам, подразделения облагородили территории мемориалов, убрали мусор, покрасили монументы и ограды. В мероприятиях также приняли участие сотрудники местных администраций и жители населенных пунктов, где расположены подшефные памятники, мемориалы и братские захоронения.