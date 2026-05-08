Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" облагородили пять мемориалов советским воинам - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 08.05.2026
Бойцы "Севера" облагородили пять мемориалов советским воинам

ВС России облагородили пять мемориалов советским воинам в Белгородской области

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вечный огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» привели в порядок и восстановили пять памятников бойцам Великой Отечественной войны в Белгородской области.
  • Подразделения облагородили территории мемориалов, убрали мусор, покрасили монументы и ограды.
  • В мероприятиях по восстановлению мемориалов приняли участие сотрудники местных администраций и жители населенных пунктов.
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" привели в порядок и восстановили пять памятников бойцам Великой Отечественной войны в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель корпуса по военно-политической работе с позывным "Горький".
"В преддверии Дня Победы военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" провели уборку и восстановили пять памятников и мемориалов, посвященных бойцам-красноармейцам, совершивших подвиг в Великой Отечественной войне в Белгородской области", - рассказал "Горький".
Более 20 участков дорог к памятникам отремонтируют в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Более 20 участков дорог к памятникам отремонтируют в Московской области
Вчера, 12:07
По его словам, подразделения облагородили территории мемориалов, убрали мусор, покрасили монументы и ограды. В мероприятиях также приняли участие сотрудники местных администраций и жители населенных пунктов, где расположены подшефные памятники, мемориалы и братские захоронения.
Представитель корпуса отметил, что для военнослужащих это возможность отдать дань памяти погибшим. Он добавил, что для некоторых бойцов участие в акции имеет личное значение, поскольку их деды и прадеды защищали Белгородскую землю в годы Великой Отечественной войны.
Фрагмент памятника воинам-чекистам, героически сражавшимся в районе реки Миус в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Памятник воинам-чекистам открылся в Ростовской области
12 февраля, 15:35
 
Белгородская областьОбществоРоссияВооруженные силы РФДень Победы — 2026День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала