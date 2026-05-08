На стройке в Бурятии двое рабочих упали с высоты, один из них погиб

УЛАН-УДЭ, 8 мая - РИА Новости. Двое рабочих упали с высоты шестого этажа на стройке в Улан-Удэ, один из них скончался в больнице, сообщила прокуратура Бурятии.
"По предварительной информации сегодня около 14 часов на стройке многоквартирного дома во время укладки фасадного кирпича два человека упали с высоты 6 этажа. Один из мужчин скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства об охране труда и принятому следственным органом решению, отмечается в сообщении.
