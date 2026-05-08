Овчинский: для специалистов стройотрасли Москвы состоится конкурс
13:00 08.05.2026
Овчинский: для специалистов стройотрасли Москвы состоится конкурс

© Фото : пресс-служба ДИППМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" среди специалистов строительной отрасли состоится с 8 мая по 11 июня, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Строительная отрасль Москвы развивается очень быстро, и вместе с ней растут требования к качеству работы специалистов. Конкурс "Московские мастера" помогает поддерживать высокий профессиональный уровень и показывает, насколько важен труд каждого человека на строительной площадке. Для участников это возможность заявить о себе, получить признание коллег и сделать еще один шаг в профессиональном развитии", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Благодаря конкурсу город может поддержать сильные кадры, от которых зависят безопасность и комфорт жителей, добавил он.
Членами жюри конкурса станут представители департамента градостроительной политики Москвы, Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. Также участников будут оценивать члены Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей). Им предстоит выбрать лучших специалистов в области информационного моделирования зданий и сооружений (бригадный метод), специалистов по охране труда в строительстве, производителей работ в области гражданского строительства и электрогазосварщиков ручной сварки.
Строительная отрасль в Москве сейчас играет важнейшую роль. Фонд реновации жилой застройки по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы в прошлом году ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
