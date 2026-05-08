В Госдуме рассказали, что делать, если отопление в доме не отключили

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Жильцам следует обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или аварийно-диспетчерскую службу с письменным заявлением или подать обращение через ГИС ЖКХ, если отопление в доме не отключили согласно графику, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Если по решению муниципалитета отопительный сезон уже завершен, а в конкретном доме батареи продолжают греть, жильцам прежде всего нужно обратиться в свою управляющую организацию, ТСЖ или аварийно-диспетчерскую службу. Лучше не ограничиваться звонком, а зафиксировать обращение: получить номер заявки, направить письменное заявление или обращение через ГИС ЖКХ", - сказал Якубовский

По его словам, это важно, поскольку дальше будет понятно, когда именно жильцы сообщили о проблеме и как на нее отреагировала управляющая организация.

"Здесь надо понимать простую вещь: отопление не отключается по желанию жильцов и не прекращается автоматически в первый теплый день. Решение о завершении отопительного сезона принимает уполномоченный орган, как правило, муниципалитет. По общему правилу отопительный период завершается после того, как среднесуточная температура воздуха выше плюс восьми градусов держится пять дней подряд", - подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что, если решение о завершении отопительного сезона уже принято, график отключения утвержден, а отдельный дом по какой-то причине продолжает получать тепло, это уже предмет для разбирательства.

"Возможно, есть техническая задержка, необходимость регулировки внутридомовой системы или проблема на стороне теплоснабжающей организации. Но жители имеют право получить понятное объяснение и конкретные сроки", - отметил он.