Московским студентам рассказали о подвиге тружеников тыла в годы ВОВ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Государственном университете просвещения (ГУП) прошла лекция об истории трудового подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны с использованием модуля мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла", сообщили в пресс-службе вуза.

Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944–1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".

Как подчеркнули в пресс-службе вуза, уникальность мобильной экспозиции — в сочетании фотодокументов, исторических справок и QR-кодов, ведущих к лонгридам, викторинам и подкасту "Освобождение" на портале РИА Новости. Переданные университету материалы задействуют в "Разговорах о важном", на уроках истории, курсах обществознания и в студенческих проектах.

В ходе мероприятия участники узнали о малоизвестных страницах истории советского тыла: работе "Танкограда" в Челябинске, авиазаводах Куйбышева, женских бригадах литейщиков в Тюмени, госпиталях Красноярска и подпольных лабораториях Свердловска.

"Подвиг тыла показал, как вся страна — от школьников до ученых — работала как единый механизм ради общего будущего. В условиях современных попыток переписать историю такие документальные проекты становятся щитом исторической правды. Благодаря мобильному формату эти кадры теперь доступны каждому студенту, превращая историю из сухих строк учебника в наглядный и эмоциональный опыт", — рассказала она, поблагодарив РИА Новости за возможность использовать архивные материалы мобильной экспозиции на базе университета.

Ведущий лекции, заведующий кафедрой всеобщей истории факультета истории, политологии и права Алексей Клемешов в своем выступлении подробно разобрал экономические, социальные и технологические аспекты работы советского тыла, опираясь на материалы модуля.

"За кратким выражением "Тыл — фронту!" стоят грандиозная эвакуация заводов и фабрик, трудовой подвиг советского народа и соединение всех сил и ресурсов Советского государства ради одной цели — Великой Победы!", — подчеркнул Клемешов.