Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что немцы думают о будущем правящей коалиции ФРГ - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 08.05.2026
Опрос показал, что немцы думают о будущем правящей коалиции ФРГ

ZDF: 50% немцев считают, что правящая коалиция уйдет в отставку до 2029 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти половина граждан ФРГ считает, что правящая коалиция уйдет в отставку до следующих парламентских выборов весной 2029 года.
  • Недовольство немцев работой коалиции достигло максимума: негативно оценили результаты деятельности ХДС/ХСС и СДПГ 69% опрошенных.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Практически половина граждан ФРГ придерживается мнения о том, что правящая коалиция в лице блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) уйдет в отставку до следующих парламентских выборов весной 2029 года, следует из опроса исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.
Согласно данным опроса, на данный момент процент тех, кто считает, что коалиция проработает до выборов, опустился до 47%, в то время как 48% опрошенных сообщили, что они ожидают преждевременной отставки коалиции. По сравнению с результатами опроса, проведенного в марте, наблюдается серьезный рост числа сторонников ранней отставки коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. В марте 66% опрошенных считали, что коалиция продержится до выборов, а сторонников преждевременной отставки было 30%.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Заявление Мерца перед 9 Мая вызвало недоумение на Западе
Вчера, 12:00
При этом, по данным Forschungsgruppe Wahlen, недовольство немцев работой коалиции достигло максимума: негативно результаты деятельности ХДС/ХСС и СДПГ оценили 69% опрошенных, в то время как позитивную оценку их работе дали только 26% респондентов.
Опрос проводился в период с 5 по 7 мая 2026 года среди 1240 совершеннолетних избирателей онлайн и посредством телефонных звонков. Погрешность составляет приблизительно 3 процентных пункта.
Ранее исследование компании YouGov выявило, что 74% граждан ФРГ негативно настроены по отношению к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Согласно исследованию, по сравнению с мартом число граждан Германии, благосклонно относящихся к Мерцу, уменьшилось на четыре процентных пункта, а число тех, кто относится к нему негативно, увеличилось на пять процентных пунктов.
Плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Уровень поддержки АдГ обновил рекорд, показал опрос
25 апреля, 19:11
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала