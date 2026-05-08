Опрос показал, что немцы думают о будущем правящей коалиции ФРГ

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Практически половина граждан ФРГ придерживается мнения о том, что правящая коалиция в лице блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) уйдет в отставку до следующих парламентских выборов весной 2029 года, следует из опроса исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.

Согласно данным опроса, на данный момент процент тех, кто считает, что коалиция проработает до выборов, опустился до 47%, в то время как 48% опрошенных сообщили, что они ожидают преждевременной отставки коалиции. По сравнению с результатами опроса, проведенного в марте, наблюдается серьезный рост числа сторонников ранней отставки коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. В марте 66% опрошенных считали, что коалиция продержится до выборов, а сторонников преждевременной отставки было 30%.

При этом, по данным Forschungsgruppe Wahlen, недовольство немцев работой коалиции достигло максимума: негативно результаты деятельности ХДС/ХСС и СДПГ оценили 69% опрошенных, в то время как позитивную оценку их работе дали только 26% респондентов.

Опрос проводился в период с 5 по 7 мая 2026 года среди 1240 совершеннолетних избирателей онлайн и посредством телефонных звонков. Погрешность составляет приблизительно 3 процентных пункта.