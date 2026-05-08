Рейтинг@Mail.ru
Пермский врач рассказал, как делал операцию во время атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 08.05.2026 (обновлено: 14:39 08.05.2026)
Пермский врач рассказал, как делал операцию во время атаки БПЛА

Врачи пермской больницы провели операцию на позвоночнике во время атаки дронов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХирургические инструменты в операционной
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хирургические инструменты в операционной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи пермской больницы не стали прерывать операцию во время атаки вражеских беспилотников.
  • Операция по удалению межпозвоночной грыжи прошла успешно, пациентка узнала об атаке дронов после выхода из наркоза.
ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Врачи пермской больницы, которые не стали прерывать работу во время атаки вражеских беспилотников в четверг, делали операцию на позвоночнике, паники у них не было, рассказал РИА Новости анестезиолог-реаниматолог Константин Тихонов.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в четверг сообщал, что краевой центр подвергся атаке вражеских БПЛА, повреждены жилой дом и административное здание, был травмирован один человек. По информации главы региона, поврежден также корпус нейрохирургии, при этом хирурги не прервали операции.
«
"Окна операционной выходят на этот дом (поврежденный в результате атаки БПЛА - ред.), я лицом стоял к окну, сам прилет этот увидел. Шла операция по удалению межпозвоночной грыжи. Пациент в наркозе, он не реагировал, находился в медикаментозном сне. Решили продолжить, потому что нужно. Испугались, но паники не было. Операция прошла успешно", - сказал Тихонов.
По его словам, пациентке о том, что ее оперировали во время атаки БПЛА, рассказали после того, как женщина пришла в сознание.
Тихонов отметил, что работает врачом один год, до этого четыре года трудился медбратом и впервые оказался в такой нестандартной ситуации.
"Мы выключили свет (во время атаки - ред.) - лампы в операционной. Было утро, это не помешало операции. Кроме того, у хирургов есть налобный фонарик. В операционной все было в порядке, ни стекла, ни еще что-то не было повреждено", - добавил врач.
Губернатор Пермского края об атаке беспилотников - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Дроны атаковали жилой дом и промышленное предприятие в Пермском крае
7 мая, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеПермский крайДмитрий МахонинЗдоровье - ОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала