Пермский врач рассказал, как делал операцию во время атаки БПЛА

ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Врачи пермской больницы, которые не стали прерывать работу во время атаки вражеских беспилотников в четверг, делали операцию на позвоночнике, паники у них не было, рассказал РИА Новости анестезиолог-реаниматолог Константин Тихонов.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в четверг сообщал, что краевой центр подвергся атаке вражеских БПЛА, повреждены жилой дом и административное здание, был травмирован один человек. По информации главы региона, поврежден также корпус нейрохирургии, при этом хирурги не прервали операции.
"Окна операционной выходят на этот дом (поврежденный в результате атаки БПЛА - ред.), я лицом стоял к окну, сам прилет этот увидел. Шла операция по удалению межпозвоночной грыжи. Пациент в наркозе, он не реагировал, находился в медикаментозном сне. Решили продолжить, потому что нужно. Испугались, но паники не было. Операция прошла успешно", - сказал Тихонов.
По его словам, пациентке о том, что ее оперировали во время атаки БПЛА, рассказали после того, как женщина пришла в сознание.
Тихонов отметил, что работает врачом один год, до этого четыре года трудился медбратом и впервые оказался в такой нестандартной ситуации.
"Мы выключили свет (во время атаки - ред.) - лампы в операционной. Было утро, это не помешало операции. Кроме того, у хирургов есть налобный фонарик. В операционной все было в порядке, ни стекла, ни еще что-то не было повреждено", - добавил врач.