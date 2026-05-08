В Ираке призвали ОПЕК пересмотреть квоты на добычу после кризиса в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ Советник премьер-министра Ирака по финансовым вопросам Мазхар Салех заявил, что странам ОПЕК нужно справедливо распределить финансовые убытки из-за кризиса в Ормузском проливе и пересмотреть систему квот на добычу нефти.

БАГДАД, 8 мая - РИА Новости. Страны ОПЕК должны распределить крупные финансовые убытки после кризиса в Ормузском проливе и пересмотреть квоты на добычу нефти, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по финансовым вопросам Мазхар Салех.

По словам собеседника агентства, другие участники нефтяного рынка, которые активно продавали сырье по высоким ценам в период эскалации в Ормузском проливе, должны принять участие в компенсации убытков стран, пострадавших от нефтяного шока.

По данным апрельского доклада ОПЕК, добыча в Ираке в марте упала в 2,6 раза, до 1,625 миллиона баррелей в сутки, в Кувейте - в 2,1 раза, до 1,213 миллиона. ОАЭ сократили добычу за месяц в 1,8 раза, до 1,892 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия же снизила производство на 23%, до 7,799 миллиона баррелей.