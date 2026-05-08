Рейтинг@Mail.ru
В Ираке призвали ОПЕК пересмотреть квоты на добычу после кризиса в Ормузе - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 08.05.2026
В Ираке призвали ОПЕК пересмотреть квоты на добычу после кризиса в Ормузе

Салех: ОПЕК стоит пересмотреть квоты на добычу из-за кризиса в Ормузском проливе

© REUTERS / Ramzi BoudinaЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Ramzi Boudina
Логотип ОПЕК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник премьер-министра Ирака по финансовым вопросам Мазхар Салех заявил, что странам ОПЕК нужно справедливо распределить финансовые убытки из-за кризиса в Ормузском проливе и пересмотреть систему квот на добычу нефти.
  • Другие участники нефтяного рынка должны принять участие в компенсации убытков стран, пострадавших от нефтяного шока.
БАГДАД, 8 мая - РИА Новости. Страны ОПЕК должны распределить крупные финансовые убытки после кризиса в Ормузском проливе и пересмотреть квоты на добычу нефти, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по финансовым вопросам Мазхар Салех.
"Странам ОПЕК требуется справедливо распределить финансовые убытки из-за кризиса в Ормузском проливе, пересмотреть свою политику после завершения нефтяного шока в Персидском заливе, в том числе систему квот на добычу", - сказал он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Россия в рамках квот ОПЕК сможет нарастить нефтедобычу в июне
3 мая, 14:04
По словам собеседника агентства, другие участники нефтяного рынка, которые активно продавали сырье по высоким ценам в период эскалации в Ормузском проливе, должны принять участие в компенсации убытков стран, пострадавших от нефтяного шока.
По данным апрельского доклада ОПЕК, добыча в Ираке в марте упала в 2,6 раза, до 1,625 миллиона баррелей в сутки, в Кувейте - в 2,1 раза, до 1,213 миллиона. ОАЭ сократили добычу за месяц в 1,8 раза, до 1,892 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия же снизила производство на 23%, до 7,799 миллиона баррелей.
На фоне острого нефтяного кризиса ОАЭ вышли из организации 1 мая. Страна также покинула состав Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Ираке рассказали, когда смогут восстановить добычу нефти
3 мая, 08:46
 
В миреИракОрмузский проливОПЕККувейт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала