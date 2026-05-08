В Воронеже объявили беспилотную опасность

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в Воронеже и на территории всего региона.
Сообщения об опасности атаки БПЛА в Воронежской области и отдельно в Воронеже глава региона опубликовал в своем канале на платформе "Макс" одновременно - в 16.31 мск.
"На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — написал Гусев.
Также он предупредил, что в Воронеже работают системы оповещения.
"Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА", — уточнил Гусев.
