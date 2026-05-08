Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе мужчина устроил стрельбу в пиццерии, прозвучало как минимум пять выстрелов.
- Стрелявший задержан, пострадавших нет.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в пиццерии в Одессе на юге Украины, прозвучало как минимум пять выстрелов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе неизвестный открыл стрельбу в пиццерии. Пишут о минимум пяти выстрелах. Сообщается, что на месте много полиции, но стрелявший еще не задержан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позднее украинские СМИ сообщили, что стрелявший задержан. Пострадавших нет.