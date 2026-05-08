Минобороны ОАЭ заявило о новой ракетной угрозе - РИА Новости, 08.05.2026
07:00 08.05.2026
Минобороны ОАЭ заявило о новой ракетной угрозе

Флаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО ОАЭ вступили в активное противодействие ракетным и беспилотным угрозам.
  • Звуки, услышанные в различных районах ОАЭ, являются результатом операций по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов силами ПВО ОАЭ.
ДУБАЙ, 8 мая - РИА Новости. ПВО ОАЭ реагируют на ракетную и беспилотную угрозу, об этом минобороны страны заявило в соцсети Х.
"В настоящее время системы ПВО ОАЭ вступили в активное противодействие ракетным и беспилотным угрозам", - говорится в сообщении.
Министерство обороны также подтверждает, что звуки, услышанные в различных районах страны, "являются результатом операций по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов силами ПВО ОАЭ".
