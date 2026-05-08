Минобороны ОАЭ заявило о новой ракетной угрозе

ДУБАЙ, 8 мая - РИА Новости. ПВО ОАЭ реагируют на ракетную и беспилотную угрозу, об этом минобороны страны заявило в соцсети Х.
"В настоящее время системы ПВО ОАЭ вступили в активное противодействие ракетным и беспилотным угрозам", - говорится в сообщении.
Министерство обороны также подтверждает, что звуки, услышанные в различных районах страны, "являются результатом операций по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов силами ПВО ОАЭ".