Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха в России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Наиболее дешевые направления для летнего отдыха россиян — это города Подмосковья и Золотого кольца, рассказал РИА Новости генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
"Что касается России, тут самый бюджетный вариант — это проехаться по ближайшему Подмосковью, по городам Золотого кольца. Это Коломна, Тверь, Ярославль, Переславль — они очень интересные и не так далеко, два-три часа езды от Москвы", — сказал он.
Еще один вариант — это Черноморское побережье, добавил собеседник агентства.
"И в Крыму в этом году <…> тоже будут удовлетворительные цены. Крым традиционно не очень дорогой", — пояснил Арутюнов.
По его словам, летний отдых в Подмосковье обойдется от пяти тысяч рублей в сутки на человека, а на Черном море — в семь-десять тысяч.
Среди самых популярных у туристов направлений лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, отметил Арутюнов. Дальше идут Калининградская область, Казань, Дагестан и Северная Осетия.